Около 95% россиян провели отпуск в пределах страны

Подавляющее большинство (около 95%) опрошенных россиян отказались от заграничных поездок во время отпуска. Популярными были как туры на южные курорты России, так и поездки по регионам, сообщает «Вести.ру» со ссылкой на сервисы путешествий и «Сберстрахование».

По данным Ассоциации туроператоров России, в первом полугодии за границу отправились вдвое меньше россиян – 1,8 млн человек. А вот турпоток в Крым вырос до 3,3 млн человек, что на 49% больше того же периода допандемийного 2019 года.

Напомним, в середине июля остаться дома на время отпуска планировал практически каждый третий россиянин (29%). Еще 14% выступили за отдых на даче, у 12% были планы на морские каникулы, и только 7% были готовы выехать за границу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 31.08.21

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