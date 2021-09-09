Минпросвещения: школьники будут учиться в первый день голосования

Первый день голосования на выборах-2021 – 17 сентября – будет рабочим днем в школах. Уроки не будут отменяться в учебных заведениях, где возможно развести потоки школьников и голосующих. Об этом заявил первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев. По словам чиновника, если невозможно в день выборов развести потоки, то для учеников могут быть организованы внешкольные мероприятия.

«17 числа, безусловно, школы будут работать, вопрос формы. Где школы не задействованы для проведения мероприятий, связанных с выборами, безусловно, обычный учебный день», – приводятся слова замминистра в телеграм-канале Минпросвещения РФ «Большая перемена».

Как отметил Бугаев, «там, где в школах возможно развести потоки голосующих и обучающихся, то это никоим образом не должно сказываться (на учебном процессе – прим. ред.)». «Где это сделать невозможно – существует огромное количество мероприятий, которые будут организованы вне школы», – добавил он.

Голосование на выборах всех уровней будет проходить три дня, с 17 по 19 сентября.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 09.09.21

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