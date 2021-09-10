В Госдуме призвали изменить условия включения отопления после взрыва в Ногинске

Депутат Госдумы Елена Вторыгина предложила изменить условия включения отопления в жилых домах после трагедии в Ногинске. Соответствующее обращение она направила главе правительству РФ Михаилу Мишустину.

По мнению парламентария, включать отопление необходимо при предельной среднесуточной температуре 10 градусов, а не восемь, которая держится три дня, а не пять. Сейчас, согласно действующим правилам, отопительный сезон начинается, когда среднесуточная температура держится ниже 8 градусов в течение пяти дней.

В обращении к премьеру Мишустину подчеркивается, что изменение правил включения отопления позволит избежать повторения трагедии, произошедшей в Ногинске, передает РИА «Новости».

Как сообщал «Новый День», в результате взрыва газа в подмосковной девятиэтажке, который произошел 8 сентября, погибли семь человек, еще 17 пострадали. По предварительным данным, жильцы на ночь включили газовую плиту, чтобы согреться. Однако комфорка погасла, в квартире скопился газ, что привело к взрыву. После ЧП возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 10.09.21

Мошенники звонят пользователям от имени «Госуслуг» и взламывают аккаунты. / К пуску тепла в Екатеринбурге готовы 80-90% жилого фонда. / В Сирии погиб российский военнослужащий. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»