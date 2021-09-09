В Ногинске число жертв при взрыве газа выросло до 7 человек

Спасатели нашли тела еще двух девушек, считавшимися пропавшими без вести после взрыва бытового газа в многоквартирном доме подмосковного Ногинска, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб. Таким образом число жертв увеличилось до семи человек.

По информации СМИ, девушки снимали квартиру в доме, где произошел взрыв.

По данным Следственного комитета, число пострадавших при взрыве газа увеличилось до 17 человек. Ранее сообщалось о 14 жильцах, получивших травмы. Четырех взрослых и двух детей увезли в больницу, двое из них – в тяжелом состоянии. Остальных медики осмотрели на месте происшествия и отпустили лечиться амбулаторно.

Их 173 эвакуированных жителей пострадавшего дома в пункте временного размещения остаются 18 взрослых и 10 детей.

Как сообщал «Новый День», взрыв бытового газа в жилом доме в Ногинске произошел накануне около семи часов утра. Пострадали квартиры на втором, третьем и четвертом этажах, обрушились перекрытия и внешняя стена дома. Были повреждены около 30 квартир.

По предварительным данным, жильцы пытались согреться, оставив горящей газовую конфорку. Ночью огонь погас, в квартире скопился газ, что привело к взрыву.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч.3 ст. 238 УК РФ).

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 09.09.21

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