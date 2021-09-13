В пяти регионах России протестируют новую систему оплаты труда учителей

В пяти регионах России пройдет эксперимент, в рамках которого испытают новую систему оплаты труда педагогов. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, размещенном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Федеральный центр установит порядок определения должностных окладов и составит перечни дополнительных выплат с размерами и условиями их назначения. Апробация реформы системы оплаты труда учителей пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Сейчас в разных регионах за одни и те же обязанности педагоги получают зарплату, которая может разниться в пять-шесть раз.

Эксперимент коснется государственных и муниципальных дошкольных образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организаций и организаций дополнительного образования. При этом в нем не будут участвовать педагоги из профессорско-преподавательского состава.

Согласно проекту документа, оплата труда педагогов будет состоять из ставки зарплаты на основе квалификационного уровня, выплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера, размер и условия назначения которых будет определять кабмин РФ. Регионы при этом смогут дополнительно вводить дополнительные выплаты компенсационного и стимулирующего характера, пишет «Коммерсантъ».

Должностные оклады и выплаты в рамках эксперимента не должны быть ниже, чем были до этого, если объем работы и основания для выплат не изменятся, следует из проекта постановления.

Пилотный проект стартует в мае 2022 года и будет рассчитан на один год.

Как отметил зампредседателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко, в настоящее время оплата одной и той же работы учителей в регионах и в разных учебных учреждениях может отличаться в пять-шесть раз. «Понятно, что единого размера оплаты не может быть – слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс – это слишком», – заявил он. Авдеев уточнил, что структура оплаты труда педагогов сохранится: оклад плюс компенсационно-стимулирующие выплаты.

Ранее в Минпросвещения РФ заявили, что цель реформы – повышение прозрачности всех выплат. «Подход будет опираться на укрепление размера обязательной базовой части таким образом, чтобы стабильный рост основного дохода был гарантирован каждому, а не зависел во многом от решений начальства на местах. Особое внимание будет уделено недопустимости определения ставки (оклада), не превышающей МРОТ», – отмечали в ведомстве.

Согласно данным Росстата, сейчас в России средняя зарплата учителей составляет 45 832 рубля. Самые высокие зарплаты педагогам платят на Чукотке (118 072 руб.), в Ямало-Ненецком автонмном округе (103 625 руб.) и в Москве (98 991 руб.), самые низкие – в Ингушетии (23 835 руб.), Карачаево-Черкесии (25 816 руб.), Кабардино-Балкарии (25 831 руб.).

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.09.21

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