Разница в зарплате учителей в регионах РФ доходит до семикратной: перспективы – неблагоприятны

Разница в оплате труда российских учителей в разных регионах доходит до семикратной. Об этом сегодня на брифинге в Москве сообщил депутат Государственной думы Олег Смолин. По его оценке, такая ситуация недопустима, но перспектива ее ухудшения вполне реальна.

«По данным, которые были озвучены на коллегии министерства просвещения, разница в оплате труда учителей по регионам сейчас [составляет] семь раз. Это недопустимо», – подчеркнул парламентарий.

Ранее глава департамента образования Москвы Александр Молотков на заседании комиссии Мосгордумы по образованию заявлял, что среднемесячная зарплата специалистов, которые непосредственно задействованы в учебно-воспитательном процессе, в 2020 году составит 98,3 тысячи рублей, а средняя зарплата учителя к концу года превысит 117 тысяч рублей.

Нагрузка на преподавателей российских учебных заведений в связи с пандемией серьезно возросла, однако «никаких дополнительных выплат за это никто не предусмотрел», отметил Смолин. «На мой вопрос, почему в 2021 году не предусматривается индексация зарплаты преподавателей, тот же Антон Силуанов (министр финансов РФ) отвечал: ну как, мы же предусмотрели 90 млрд рублей на поддержку регионов на выплату работникам бюджетной сферы», – отметил парламентарий, подчеркнув, что фактически финансирование было урезано, потому что в 2020 году необходимая сумма была на 10 млрд рублей больше.

«Бюджет по образованию на 2021 год даже по оценкам комитета Государственной думы по образованию крайне неблагоприятен, – обратил внимание Смолин. – Фактически с учетом роста цен, за исключением расходов на школьное питание, предполагается сокращение расходов на образование».

Парламентарий подчеркнул, что экономить на образовании недопустимо. «Последствия будут крайне печальными, – пояснил он. – Все серьезные экономисты говорят о том, что вложения в образование – самые выгодные из тех, что может позволить себе государство в обозримой перспективе».

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 21.01.21

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