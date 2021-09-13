Путин велел проиндексировать зарплаты военным и силовикам выше инфляции

Президент РФ Владимир Путин поручил выделить средства на индексацию зарплат военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Так, кабмину поручено при подготовке закона о федеральном бюджете «предусмотреть бюджетные ассигнования на индексацию в 2022 и 2023 годах денежного довольствия военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов выше уровня инфляции». Ранее Путин подписал указы о единовременных выплатах в размере 15 тысяч рублей военным и сотрудникам правоохранительных органов «в целях обеспечения социальной защиты». Силовики получат деньги в сентябре или позднее.

Кроме того, президент России поручил кабмину предусмотреть в бюджете на 2022 год 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья в регионах.

Также глава государства велел предусмотреть в бюджете средства на докапитализацию АО «Почта России». Деньги будут выделены на модернизацию и приведение в нормативное состояние до 2025 года отделений почтовой связи в сельской местности.

Президент велел исполнить эти поручения до 1 октября 2021 года.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 13.09.21

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