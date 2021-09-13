Каждый десятый россиянин оправдал ядерный запас РФ недружественным окружением

Большинство опрошенных россиян (83%) уверены, что у России должно быть ядерное оружие. Каждый десятый респондент считает причиной недружественное мировое окружение, следует из исследованиям ВЦИОМ.

Больше всего сторонников ядерного запаса среди россиян старше 60 лет (88%). 31% опрошенных верят, что он нужен на случай нападения врага, еще 12% – в качестве политического инструмента.

Напротив, 11% респондентов не верят в необходимость ядерного оружия в стране. Чаще всего такой ответ давали молодые люди 18-24 лет (18%).

Почти треть (28%) противников ядерного запаса считают его бессмысленным, почти столько же (27%) респондентов уверены, что угрозы ядерной войны не существует. Еще 20% уверены, что отказ от опасного арсенала поможет обеспечить мир во всем мире.

Всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 4 сентября среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Напомним, Россия занимает четвертое место в мире по затратам на вооружение. В 2020 году страна потратила на эти цели 61,7 млрд долларов, что на 2,6% больше предыдущего года.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.09.21

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