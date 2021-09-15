В России названы победители лотереи для привитых от Covid-19

Тиражная комиссия определила 500 первых победителей розыгрыша призов среди россиян, прошедших вакцинацию от коронавируса. Их имена опубликуют на сайте проекта «Бонус за здоровье».

Завершился первый тираж лотереи среди тех, кто сделал прививку от Covid-19 до начала розыгрыша. Еще 500 имен комиссия назовет 14 октября.

«За период проведения лотереи (в два этапа) из списка всех участников компьютер, используя алгоритм случайной выборки, дважды определяет победителей. Всего будет определена тысяча победителей. Каждый получит по 100 тыс. рублей», – пояснили в пресс-службе правительства РФ.

Победителям пришлют уведомление в личный кабинет на портале госуслуг. Россияне также могут проверить свой номер сертификата на выигрыш на сайте проекта.

Напомним, правительство РФ анонсировало розыгрыш денежных призов в середине августа. В розыгрыше участвуют привитые граждане старше 18 лет, чьи данные о прививке внесены в Единый регистр вакцинированных.

Москва, Наталья Рязанова

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