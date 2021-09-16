Большинство компаний в РФ признались в кумовстве

Почти три из четырех российских компаний признались, что берут на работу родственников своих сотрудников. Крупные компании поступают так чаще, чем средний или мелкий бизнес, пишут «Известия» со ссылкой на исследования сервиса SuperJob.

Так, 73% опрошенных работодателей находят работу для членов семьи своих сотрудников. 17% респондентов против подобной практики. Чаще всего семейственность наблюдается в банковской и промышленной отраслях (по 83%), в торговле (68%), сфере услуг (66%).

Готовы принимать на работу родственников сотрудников 88% компаний со штатом более 1000 человек. А среди малого и среднего бизнеса так поступают 69% респондентов.

Впрочем, неудивительно, что многие россияне ищут работу через родственников. На конец апреля 85% объявлений о вакансиях оказались ложными. Чаще всего это объявления о наборе на рабочие специальности – 91%.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.09.21

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