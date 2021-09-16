Под Тулой наладят производство экопосуды из соломы

Химкомбинат в городе Алексине Тульской области будет выпускать биоразлагаемую посуду из соломы и льна. Пока власти региона ищут деньги и переоборудуют производство, рассказал глава областного комитета по предпринимательству и потребительскому рынку Вячеслав Романов.
Алексинский комбинат – ведущее предприятие региона. Сейчас он ориентирован на выпуск боеприпасов и частей для оружия. Планируется, что в декабре 2022 года к списку добавится и гражданское производство.
«Сейчас оформляется финансирование проекта. Рассчитываем, что в ближайшее время он будет запущен», – цитирует Романова ГТРК «Тула».
Бизнес-план уже разработан, а полностью работы по наладке нового производства планируют завершить в течение четырех лет. Проект по выпуску посуды из экологических материалов стартует в рамках направления «Экобиотех».
Как сообщал «Новый День», Greenpeace призвал российские власти отказаться от планов перехода на биоразлагаемую пластиковую упаковку. В стране нет мощностей для ее переработки, поэтому ситуация с мусором только усугубится, уверены в организации.
Тула, Наталья Рязанова
Тула. Другие новости 16.09.21
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