ОНФ: треть детских и спортивных площадок в России опасны

Третья часть игровых площадок для детей и мест для занятия спортом опасны для людей. Самые частые проблемы: сгнившие элементы и торчащая арматура, рассказали в Общероссийском народном фронте.

Общественники проверили 2,1 тыс. детских и спортивных площадок в 572 городах. Треть (658) – в поселениях, где живут менее 50 тыс. человек. Но большая часть (73%) потенциально опасных площадок находятся именно в крупных городах с населением более 50 тыс. человек.

«Треть детских и спортивных площадок (696 объекта, 33%) были признаны как потенциально опасные. Наиболее распространенные проблемы: сломанные скамейки, отсутствие ограждений, сгнившие металлические элементы, сломанные детские качели, торчащая арматура», – цитируют «Известия» представителя ОНФ.

Также часто встречаются ненадежно закрепленные конструкции, замусоренные площадки или с растущими вблизи аварийными деревьями.

Антилидерами по состоянию игровых площадок стали Брянская область (85,7% мест опасны для детей), Хабаровский край (83,9%), Адыгея (75%). Пятерку замыкают Липецкая (73,7%) и Волгоградская (70%) области.

В топ-10 худших площадок вошли места для игр в Воронеже, Архангельске, краснодарском поселке Колосистый, Камызяке Астраханской области, Уфе, Перми, Хабаровске, в новосибирском городе Чулым, в городе Ак-Довурак Республики Тыва и в Якутске.

Как сообщал «Новый День», из разных уголков России приходят новости о несчастных случаях с детьми на игровых площадках. Так, в Миассе Челябинской области трехлетняя девочка пострадала от упавших на нее качелей. Инцидент произошел на детской площадке. Следователи предположили, что качели не были закреплены.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 21.09.21

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