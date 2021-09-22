Путин наградил обезвредивших пермского стрелка полицейских

Сотрудник пермской полиции Константин Калинин награжден Орденом мужества за отвагу при захвате злоумышленника, напавшего на Пермский университет. Президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

Глава государства наградил и напарника Калинина, на которого министр внутренних дел Владимир Колокольцев также написал представление о награждении. Указ опубликован на сайте Кремля.

«За мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при исполнении служебного долга, наградить Орденом мужества Калинина Константина – младшего лейтенанта полиции. Медалью «За отличие в охране общественного порядка» – Макарова Владимира – старшего лейтенанта полиции», – говорится в документе.

Обоих также повысили в звании.

В МВД отметили, что напарники первыми прибыли к Пермскому университету после сигнала о стрельбе. Пока Макаров выводил граждан с территории, Калинин вошел в корпус вуза и увидел злоумышленника с оружием. Полицейский обезвредил нападавшего, который приготовился в него стрелять, и сам же оказал раненому стрелку первую помощь.

Как сообщал «Новый День», 20 сентября студент-первокурсник принес в вуз оружие и открыл стрельбу по всем, кто находился на территории университета и в коридорах одного из корпусов. За медицинской помощью обратились 28 человек, семеро в тяжелом состоянии доставлены в Москву. Шесть человек погибли на месте.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 22.09.21

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