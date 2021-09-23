ВЦИОМ: треть россиян проводит в соцсетях более трех часов в день

Почти треть (29%) опрошенных россиян проводит в соцсетях или общается в мессенджерах более трех часов в день. И только каждый десятый (9%) тратить на это менее получаса, следует из исследования ВЦИОМ.

42% респондентов предпочитают узнавать новости из соцсетей и блогов. 29% тех, кто пользуется соцсетями, тратят на них более трех часов в день. Четверть опрошенных уделяет общению в сети час-два, 19% – полчаса, 16% – от двух до трех часов. И только 9% готовы отдать соцсетям менее получаса своего времени.

Больше всего времени за интернет-общением проводят респонденты 18-24 лет, а менее всего – граждане 60 лет и старше.

Причем, россияне ищут в соцсетях не только развлекательные материалы. 49% респондентов читают мировые и национальные новости, 42% – материалы о политике, 39% занимаются самообразованием. Еще 37% ищут повод посмеяться, а 36% опрошенных просматривают посты о еде и рецептах.

Самыми популярными у опрошенных оказались мессенджер WhatsApp (83%), хостинг YouTube (75%), соцсети «ВКонтакте» (61%), Instagram (53%) и Telegram (42%).

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» проводился 20 сентября 2021 года методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Максимальный размер ошибки не превышает 2,5%.

Как сообщал «Новый День», аналитики составили рейтинг деструктивных соцсетей в зависимости от наличия незаконного контента и скорость ответа на жалобы. В тройку антилидеров вошли Facebook, YouTube и Twitter. Ниже в списке расположились Instagram, «ВКонтакте», TikTok и «Одноклассники».

Москва, Наталья Рязанова

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