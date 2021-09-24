Россияне назвали Сочи и Москву лучшими для здорового образа жизни

Более четверти (26%) опрошенных россиян считают свой город неподходящим, чтобы вести здоровый образ жизни. 46% готовы переехать ради заботы о своем здоровье, пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервиса «Работа.ру» и клиник «РЖД-Медицина».

Почти половина опрошенных уверены, что в другом городе у них будет больше возможностей следить за здоровьем. Самыми популярными вариантами для переезда стали Сочи (32%), Москва (24%), Краснодар (22%), Санкт-Петербург (18%), Калининград (16%).

Респонденты считают, что в этих городах лучше погода и экология, а также больше возможностей сбалансировать работу и личную жизнь. 20% опрошенных готовы переехать ради доступных медуслуг, 19% – чтобы самим выращивать продукты. 18% уверены, что в этих городах более доступно здоровое питание.

По мнению врачей, россиянам для поддержания здорового образа жизни часто не хватает времени из-за сильной занятости, мотивации и денег. Чаще всего пациенты выбирают активность в тренажерном зале, на катке или лыжне, в бассейне.

Опрос проведен среди более 5000 совершеннолетних пользователей сервиса Работа.ру из всех регионов страны.

Как сообщал «Новый День», Москва возглавила писок городов, где россияне хотели бы жить на пенсии. Также в списке Санкт-Петербург, Сочи, Краснодар, Калининград.

Москва, Сентябрь, Наталья Рязанова

Москва, Сентябрь. Другие новости 24.09.21

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