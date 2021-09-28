Счетная палата: благосостояние россиян снизилось до уровня начала 2010-х годов

Благосостояние жителей России в 2020 году находилось на уровне 2010-2011 годов и не восстановилось до показателей, предшествующих кризису 2014 года. Об этом сообщила Счетная палата в заключении на отчет об исполнении федерального бюджета. По оценке контрольного ведомства, роста бедности в прошлом году удалось избежать только благодаря масштабным социальным выплатам.

«По итогам 2020 года благосостояние населения находится примерно на уровне 2010-2011 годов», – констатировала Счетная палата. Из-за «слабой динамики доходов после кризиса 2014-2016 годов» доходы населения России так и не смогли восстановиться до докризисных значений, а пандемийный 2020 год «только усугубил ситуацию», говорится в заключении.

СП при этом отметила, что в России в прошлом году удалось избежать роста бедности – ее уровень по итогам 2020 года снизился на 0,2 процентного пункта, до 12,1%.

«Однако снижение уровня бедности в условиях серьезных экономических потрясений было преимущественно связано не с улучшением уровня жизни населения, а с масштабными социальными выплатами», – указали аудиторы.

В структуре доходов населения доля социальных выплат выросла до 20,8%, а доля оплаты труда – до 58,5%, отмечается в документе. Одновременно снизились до локальных минимумов доли доходов от предпринимательской деятельности – 5,2 %, от собственности – 4,1 % и прочих денежных поступлений – 11,1%.

Надо отметить, что после начала пандемии власти РФ в прошлом году произвели несколько единоразовых выплат, в том числе семьям с детьми, работодателям из пострадавших отраслей экономики и др. В этом году по 10 тыс. рублей выплачено пенсионерам и по 15 тыс. рублей – военнослужащим, правоохранителям и другим силовикам. Семьи с детьми школьного возраста получили еще по 10 тыс. рублей.

Ранее на этой неделе президент РФ Владимир Путин объявил бедность главным врагом.

Москва, Наталья Петрова

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