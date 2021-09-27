«Ура кричать рановато...» Путин назвал главным врагом бедность россиян

Президент РФ Владимир Путин назвал главным врагом бедность россиян. Об этом глава государства заявил на встрече с членами кабинета министров.

«Я только что встречался в таком же онлайн-формате с лидерами списка «Единой России» и сказал им: слышал после оглашения результатов выборов в некоторых штабах боевой клич «Ура!». Но нам для того, чтобы уверенно сказать, что мы достигли всех целей, ещё ура кричать рановато. «Враг» ещё не побеждён, а враг кто у нас: бедность значительного числа населения, нерешённые проблемы в системе здравоохранения, образования, в развитии инфраструктуры, – у нас есть над чем работать, вот наш главный противник. А главная цель – повышение уровня и качества жизни граждан нашей страны», – сказал Путин, слова которого цитирует его пресс-служба.

«Работа предстоит очень большая, и мы начинаем её не с нуля, наоборот, многое, в том числе усилиями правительства, уже сделано, но все мы понимаем, что надо трудиться ещё более напряжённо и результативно, чтобы реализовать все наши планы», – отметил Путин.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 27.09.21

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