В России хотят изменить правила выезда детей за границу

В российское законодательство будут внесены изменения в правила выезда за границу несовершеннолетних граждан. Об этом сообщила РИА «Новости» начальник Главного управления по вопросам миграции МВД Валентина Казакова.

«Безусловно, по заявлению одного из родителей, выезд ребенка с территории Российской Федерации ограничивается. Но здесь, мы полагаем, что необходимо в интересах ребенка этот вопрос нормативно закрепить», – сказала Казакова. По ее словам, запретивший вывозить ребенка за рубеж родитель сам сможет выезжать с ним на отдых, лечение и для других целей.

«Если же все-таки какие-то вопросы будут возникать, то это будет все решаться в судебном порядке. Но такие изменения, действительно, есть», – добавила Казакова.

Летом 2019 года в России вступило в силу несколько изменений в правилах выезда за границу несовершеннолетних. Так заявления о несогласии теперь передается не в пограничные органы ФСБ, а в МВД России. Кроме того, был описан порядок подачи, рассмотрения и ведения учета таких заявлений.

Москва, Зоя Осколкова

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