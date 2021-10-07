МВД России обновило правила выезда детей за границу

МВД России утвердило изменения в правила выезда детей за границу. Речь идет о новом порядке подачи заявлений о несогласии на выезд детей за рубеж. Соответствующий приказ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, отныне родитель сможет указать конкретные страны, в которые он запрещает выезжать детям, а также период времени, в который им нельзя будет уезжать из РФ.

Приказ содержит другие новшества. Так, родитель, несогласный с выездом за границу ребенка, может уточнить, будет ли действовать запрет до достижения совершеннолетия, либо обозначить конкретные даты начала и окончания периода ограничения выезда. Кроме того, он может запретить выезд как во все страны, так и в какие-то определенные. Раньше родители могли указать только разрешенные для выезда страны и сроки.

Новый приказ министерства также регламентирует порядок отзыва заявления о несогласии на выезд. Для этого нужно подать в территориальный орган МВД соответствующее заявление. В старом регламенте порядок отзыва заявления о несогласии на выезд прописан не был.

Напомним, в конце сентября изменения в правила выезда за границу несовершеннолетних анонсировала начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 07.10.21

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