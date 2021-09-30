В России хотят ввести ежегодные выплаты на школьников к учебному году

Счетная палата предложила ежегодно выплачивать семьям с детьми-школьниками по 20 тыс. рублей из средств материнского капитала к новому учебному году. Об этом говорится в отчете ведомства по итогам проверки программы маткапитала.

В СП напомнили, что согласно поручению президента РФ единовременная выплата к школе в размере 10 тыс. рублей предусмотрена только на 2021 год. По мнению контрольного ведомства, было бы целесообразно рассмотреть возможность сделать такую выплату семьям ежегодной и увеличить ее размер до 20 тысяч рублей. Деньги должны выделяться из средств маткапитала, полагают в Счетной палате.

По предварительной оценке СП, ежегодные расходы федерального бюджета на эти цели составят около 60 млрд рублей.

Счетная палата отметила, по состоянию на апрель текущего года расходы на сборы в школу мальчика в целом по стране составили 19 335,38 руб., а девочки – 23 844,76 руб. Это эквивалентно 35% и 43% среднемесячной номинальной начисленной заработной платы во многих регионах, пояснили в ведомстве.

Москва, Наталья Петрова

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