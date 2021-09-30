Минтруд: предложение Счетной палаты о ежегодной выплате к школе «внимательно изучим»

Министерство труда и социальной защиты РФ «внимательно изучит» предложение Счетной палаты о введении ежегодной выплаты семьям со школьниками в 20 тыс. рублей к учебному году из материнского капитала. Об этом заявила замглавы ведомства Ольга Баталина.

По словам заместителя министра, кабмин «постоянно реагирует на общественный запрос, расширяет возможности семей по использованию средств материнского капитала», в связи с этим Минтруд тщательно изучит новые предложения Счетной палаты, передает ТАСС.

Счетная палата выступила с предложением о новой выплате на школьников в отчете по итогам проверки программы маткапитала.

В СП напомнили, что единовременная выплата к школе в размере 10 тыс. рублей предусмотрена только на 2021 год. По мнению ведомства, было бы целесообразно рассмотреть возможность сделать такую выплату ежегодной и увеличить ее размер до 20 тысяч рублей. Деньги должны выделяться из средств маткапитала, считают в Счетной палате.

По предварительной оценке СП, ежегодные расходы федерального бюджета на эти цели составят около 60 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 30.09.21

Виртуальный Сталин, сторожевая будка и грязные носки: что увидят посетители биеннале (ФОТО). / В Свердловской области с начала года нашли трех бешеных лис. / Спасибо, что ушли: южноуральские парламентарии предлагают наградить коллег, избравшихся в Госдуму. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»