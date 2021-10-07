Россияне смогут купить рецептурные лекарства через интернет

Минпромторг РФ одобрил эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. С 1 января 2022 года опробовать новую систему смогут жители Москвы, Подмосковья и Белгородской области, передает РИА «Новости».
Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в пилотных регионах все готово для запуска эксперимента.
«Наша страна здесь в передовиках. Определены пилотные регионы, вся инфраструктура для этого сформирована. Я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов», – пояснил министр.
Напомним, в феврале Всероссийский союз пациентов попросил Госдуму задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами. Тогда эксперты опасались, что нельзя будет гарантировать эффективность и безопасность доставленных почтой лекарств.
Москва, Наталья Рязанова
Москва. Другие новости 07.10.21
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