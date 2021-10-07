Россияне смогут купить рецептурные лекарства через интернет

Минпромторг РФ одобрил эксперимент по онлайн-торговле рецептурными препаратами. С 1 января 2022 года опробовать новую систему смогут жители Москвы, Подмосковья и Белгородской области, передает РИА «Новости».

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что в пилотных регионах все готово для запуска эксперимента.

«Наша страна здесь в передовиках. Определены пилотные регионы, вся инфраструктура для этого сформирована. Я имею в виду сквозную прослеживаемость движения фармпрепаратов, которая прошла апробацию с электронными рецептами в формате QR-кодов», – пояснил министр.

Напомним, в феврале Всероссийский союз пациентов попросил Госдуму задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами. Тогда эксперты опасались, что нельзя будет гарантировать эффективность и безопасность доставленных почтой лекарств.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 07.10.21

В СИЗО Екатеринбурга закончились места для заключенных, их переводят в Красноярск. / Число жертв циклона «Шахин» выросло до 14 человек. / Без танцев и алкоголя: на свадьбах в Афганистане ввели ряд запретов. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»