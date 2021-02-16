Госдуме предложили позволить «Почте России» доставлять рецептурные лекарства

Всероссийский союз пациентов (ВСП) направил в Госдуму предложение задействовать «Почту России» для дистанционной торговли рецептурными лекарствами. Об этом пишут «Известия».

«Закон о дистанционной продаже лекарств принят. Но мы считаем, что он неполный. Необходимо запустить пилотный проект по продаже рецептурных препаратов для льготных категорий населения», – пояснил сопредседатель ВСП Ян Власов. По его словам, для этого «Почте России» потребуется обеспечить онлайн-консультирование с провизором.

«Почта России» в свою очередь заявляла о готовности доставлять льготные рецептурные препараты с провизорских складов еще в 2018 году, напоминает РБК. В организации уточнили, что вскоре получат оптовую лицензию, которая требуется для хранения и транспортировки лекарственных препаратов. Стоит отметить, что уже сегодня у ряда отделений есть розничная лицензия, позволяющая торговать лекарствами.

В ВСП отметили, что для запуска торговли рецептурными препаратами через «Почту России» необходимо создать рабочую группу при правительстве, так как для организации деятельности необходимо межведомственное взаимодействие.

Эксперты отмечают, что многим людям, например, с инвалидностью сложно посетить аптеку, а во время пандемии коронавирусной инфекции это особенно опасно. В связи с этим организация доставки препаратов каким-либо сервисом было бы весьма полезной.

Но существует и иная точка зрения. Другие эксперты указывают, что до повсеместного введения электронных рецептов в России разрешать дистанционную торговлю рецептурными препаратами преждевременно. Они высказывают опасения, что эффективность и безопасность лекарств, доставленных почтой, гарантировать нельзя, а то, как будет производится консультация пациента провизором, не понятно.

Москва, Иван Гридин

Москва. Другие новости 16.02.21

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