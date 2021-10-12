Экономист рассказала об индексации социальных пенсий в 2022 году

Социальные пенсии в России увеличатся на 7,7% в 2022 году, рассказала профессор кафедры и цен РЭУ им Г.В. Плеханова Юлия Финогенова. Увеличение соцпенсий пройдет в соответствии с индексом роста прожиточного минимума пенсионера.

Страховые пенсии проиндексируют с 1 января 2022 года, а социальные – с 1 апреля.

«С учетом повышения среднегодовой размер пенсии неработающим пенсионерам составит 18 521 рубль, а социальной – 10 307 рублей. С 1 февраля 2022 года будут также проиндексированы ежемесячные денежные выплаты на 5,8%», – цитирует экономиста агентство «Прайм».

Финогенова отметила, что годом ранее выплаты увеличили на 4,3%. В следующем году их рост будет связан с увеличением прожиточного минимума пенсионера.

Женщины 1967 года рождения в 2022 году начнут получать накопительные пенсии, сложившиеся из взносов на их финансирование и дохода от инвестиций.

Средняя накопительная пенсия составит 2 613 рублей. Точный размер россияне могут узнать через портал госуслуг, если накопительная пенсия формировалась в ПФР. Им нужно заказать выписку из индивидуального лицевого счета застрахованного. Тем, кто передал управление накопительной пенсией негосударственному пенсионному фонду, достаточно будет зайти в личный кабинет НПФ. Или обратиться в МФЦ.

Ранее глава Минтруда Антон Котяков заявил, что страховые пенсии в 2022 году проиндексируют на 5,9% на фоне прогнозов годовой инфляции в 5,8%. В следующем году средняя величина прожиточнго минимума пенсионера по стране установится на уровне 10 277 рублей. В 2021 году этот показатель составлял 10 022 рублей.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

Рост заболеваемости 20%: в Курганской области вводят обязательную вакцинацию от Covid-19. / В Новой Зеландии с работы увольняют волшебника. / В Кельне к молитвам начнут призывать муэдзины. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»