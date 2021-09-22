Меньше, чем в этом году: в Минтруде рассказали, насколько вырастет пенсия в 2022 году

Страховые пенсии будут проиндексированы в 2022 году на 5,9%, сообщил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков. Это меньше, чем в текущем году, когда индексация составила 6,3%.

Глава Минтруда отметил, что по действующему законодательству индексация страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров проводится на уровне выше годовой инфляции. «По прогнозам Минэкономразвития, годовая инфляция составит 5,8%. С учетом этого планируемая в 2022 году индексация остается в параметрах трехлетнего бюджета – на уровне 5,9%», – рассказал Котяков в интервью РИА «Новости».

По словам министра, средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2022 году составит 18 521 руб., в 2023 году – 19 477 руб., в 2024-м – 20 469 руб.

Страховые пенсии индексируются ежегодно с 1 января. В этом году средний размер страховых пенсий составляет 16 789 рублей.

Накануне глава правительства России Михаил Мишустин сообщил, что с 2022 года пенсии, компенсации и другие социальные выплаты будут назначаться автоматически в электронном виде, без заявления.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 22.09.21

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