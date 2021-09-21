Риски пока остаются: минэкономразвития РФ ждет к концу года инфляцию на уровне 5,8%

В России по итогам декабря ожидается годовой уровень инфляции на отметке 5,8%. Об этом сообщил министр экономического развития РФ Максим Решетников на заседании правительства. По его словам, пока остаются риски роста цен, но в среднесрочной перспективе инфляция вновь опустится до 4%.

«По итогам декабря ожидаем уровень инфляции 5,8% (это декабрь к декабрю). Отмечу, что этот прогноз находится чуть выше минимального уровня базового сценария Банка России, который сегодня представлен в основных направлениях денежно-кредитной политики. Наш прогноз до конца года основан на предпосылках стабильного рубля, продолжения сезонного снижения цен на овощи и фрукты вследствие нормальных оценок урожая со стороны Министерства сельского хозяйства, стабилизации цен на бензин и также эффективной работы демпферных механизмов, которые мы в этом году запустили на продовольственных рынках», – цитирует министра пресс-служба кабинета министров.

Вместе с тем, как отметил Решетников, сохраняются внешние риски для оценки инфляции на текущий год. «Это возобновившийся в конце августа рост цен мировых продовольственных рынков, а также повышенная мировая инфляция – мы видим их достаточно высокие уровни в странах-партнёрах», – пояснил он.

«В среднесрочном горизонте исходим из того, что меры Банка России в дополнение к немонетарным механизмам, которые принимаются на уровне правительства, вернут инфляцию на уровень 4%, как это и предусмотрено основными направлениями денежно-кредитной политики, которые сегодня также будут рассмотрены», – сказал министр.

При этом Решетников подчеркнул, что индексация совокупного платежа граждан за коммунальные услуги остаётся на ранее согласованном уровне и не превысит 4%. «Это напрямую предусмотрено прогнозом. Таким образом, регулируемые тарифы будут служить своего рода якорем для инфляции и, соответственно, будут её сдерживать», – заявил он.

Москва, Светлана Антонова

Москва. Другие новости 21.09.21

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