Пьяные водители могут навсегда лишиться водительских прав

Вице-премьер Марат Хуснуллин поручил проработать меры по ужесточению ответственности за пьяную езду. Планируется пожизненно лишать нарушителей-рецидивистов прав управления любым транспортом, включая лодки и самолеты, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол заседания правительственной комиссии по безопасности дорожного движения.

МВД, Минздрав и Минюст до 1 ноября должны подготовить «согласованные предложения» по уголовной ответственности за сам факт нахождения за рулем в сильном опьянении. При каком именно уровне алкоголя в организме может действовать новая мера, пока не уточняется. Хуснуллин отметил, что 88% смертей при ДТП по вине пьяного водителя происходят, когда у виновника более 1 промилле алкоголя в крови. Сейчас допустимо содержание 0,3 г алкоголя на литр крови или 0,16 мг на литр выдоха.

Над другим поручением МВД будет работать вместе с Росгвардией, Ростехнадзором, Государственной инспекцией маломерных судов МЧС и Росавиацией. Ведомствам предстоит согласовать механизм, по которому будут прекращаться права россиян на управление любым видом транспорта в случае пьяной езды. Планируется, что при повторном нарушении гражданин пожизненно лишится возможности сесть за штурвал самолета или яхты, а также управлять гидроциклом, снегоходом и всеми видами автомобильного транспорта.

Марат Хуснуллин поручил проработать возможность лишения пьяных водителей права на владение и ношение оружия. Пока подобное наказание не действует, но заработает 29 июня 2022 года, согласно поправкам в закон «Об оружии».

Напомним, в Тюмени водитель «Газели» управлял автомобилем в состоянии опьянения и врезался в пассажирский автобус. Двое пассажиров микроавтобуса из пяти не успели выпрыгнуть, когда машина загорелась, и погибли. Оказалось, что водитель «Газели» за год шесть раз задерживался за грубые нарушения ПДД и даже был лишен водительских прав.

Москва, Наталья Рязанова

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