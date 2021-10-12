Почти половина россиян занимается личными делами на работе

Совмещавшие личные дела и работу на удаленке россияне продолжают решать свои вопросы в рабочие часы и после возвращения в офис. 48% опрошенных россиян успешно совмещают личные и рабочие дела в течение дня, следует из исследования сервиса Зарплата.ру.

«Женщины отвлекаются чаще мужчин – 63% против 37%. 36% респондентов тратят на решение личных проблем в рабочее время от 30 до 60 минут, у 27% на это уходит более часа в день, и у 9% опрошенных – более 2 часов», – цитирует отчет РИА «Новости».

Чаще всего россияне отвлекаются на проблемы в семье, общение в мессенджерах, разговоры с коллегами. Многие затягивают свой обед, совершают личные звонки, устраивают перекуры и даже ищут новую работу.

Согласно отчету, 7% респондентов получали выговор или штраф от начальства за использование рабочего времени на другие дела.

Онлайн-опрос проведен с 1 по 10 октября среди 2103 работающих клиентов сервиса и hr-менеджеров во всех регионах страны.

Как сообщал «Новый День», 33% россиян несколько раз в неделю задерживаются на работе, 28% – пару раз в месяц, 8% – каждый день. 44% респондентов остаются, чтобы разобрать «завал», каждый пятый – ради дополнительных выплат, каждый десятый – в надежде на повышение.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 12.10.21

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