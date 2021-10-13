Россиянам напомнили об удлиненных выходных в ноябре

Россияне в начале ноября будут отдыхать дольше благодаря выходному дню. Отпускники тоже выйдут на работу на день позже, напомнил заслуженный юрист России, доктор юридических наук Иван Соловьев.

Отмечаемый 4 ноября День народного единства выпадает на четверг, который будет нерабочим. Пятница тоже будет выходным днем: на 5 ноября перенесли нерабочий день 2 января, а следом суббота и воскресенье. К тому же, накануне праздника россияне смогут уйти с работы пораньше.

«Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час», – сказал Соловьев в беседе с «Российской газетой».

Те, кто запланировал отпуск на начало ноября смогут отдохнуть на день дольше благодаря праздничному дню. Юрист напомнил, что работодатель не имеет права отказать в продлении отпуска на число праздничных дней, который выпадают на период отдыха работника.

Вынужденные работать в праздничные дни сотрудники могут рассчитывать на дополнительную оплату, но не все. Тут важны положения служебного контракта.

«У кого в трудовом договоре прописан фиксированный денежный оклад за нерабочие праздничные дни, в которые они к деятельности не привлекались – не получат дополнительной компенсации. Все остальные могут получить от предприятия вознаграждение за работу в неурочное время», – сказал Иван Соловьев.

Как сообщал «Новый День», россиянам лучше всего работается по вторникам и зимой. Только 15% чувствуют прилив рабочей энергии весной и осенью, а 13% – летом. Наименее продуктивными россияне назвали четверг и пятницу.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 13.10.21

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