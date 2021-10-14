Власти отправят в регионы еще 6 млрд на выплаты многодетным семьям

Правительство РФ выделит из бюджета еще шесть миллиардов рублей на поддержку многодетных семей. Эти деньги отправят в регионы – там понадобились дополнительные средства, пояснил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Детей в стране рождается все больше, и в регионах возникла необходимость в дополнительных средствах. Для этого выделим еще около шести миллиардов рублей, что позволит обеспечить выплатами свыше 48 тыс. ребят в больших семьях», – сказал Мишустин на заседании правительства. Стенограмма опубликована на сайте кабмина.

Еще 28 млрд рублей выделили на выплаты детям от трех до семи лет, которых в стране более 2,5 млн. Регионы уже получили более 270 млрд рублей с начала года на те же цели.

«После рождения третьего или последующего ребенка родители имеют право на ежемесячную выплату вплоть до трехлетия малыша. Такую помощь получают более 620 тыс. многодетных семей. В бюджете на эти цели в текущем году предусмотрено свыше 59 млрд рублей», -добавил глава кабмина.

Напомним, глава банка «Открытие» Михаил Задорнов призвал сэкономить бюджетные деньги и ввести заявительную систему на получение выплат. Он уверен, что число получателей сократится, если людям придется писать заявления, что они «бедные и нуждаются». Так отсеются обеспеченные россияне.

Москва, Наталья Рязанова

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