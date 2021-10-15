Сломанный ради заправки барельеф Гагарину открыт после реставрации

Отреставрированный барельеф Юрия Гагарина установили рядом с музеем в Невельске на Сахалине. Спасенное со свалки изображение первого космонавта Земли включили в новую экспозицию под открытым небом.

Барельеф торжественно открыли после реставрации 15 октября в присутствии главы города Алексея Шабельника и председателя райсобрания Ивана Насыпайко, сообщила пресс-служба мэрии.

«Родилась идея рядом с Невельским историко-краеведческим музеем создать экспозицию под открытым небом, барельеф Юрия Алексеевича Гагарина станет первым ее экспонатом», – сказал глава городского округа.

Напомним, стелу в честь Гагарина сломали в начале августа ради строительства автозаправки. Барельеф вместе с другим строительным мусором бросили на берегу моря под Невельском, пока об этом не написали в соцсети. Новость вызвала большой резонанс, и администрация перевезла барельеф на склад. При содействии региональных властей нашли реставратора и начали восстановление памятного изображения первого космонавта.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о повреждении объектов культурного наследия (ч.1 ст.243 УК РФ) в связи с происшествием. На давшего разрешение на снос вице-мэра Невельска составили административный протокол о самоуправстве. В отношении мэра вынесено представление за то, что стелу не внесли в перечень объектов культурного наследия и не следили за ее состоянием.

Невельск, Наталья Рязанова

Невельск. Другие новости 15.10.21

В Черногорию доставлена партия российского препарата от коронавируса. / Как бороться с аллергией на запах гари и дыма: советы аллерголога. / Более 10 детсадовцев пожаловались на отравление в Казани. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»