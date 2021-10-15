Более миллиона россиян отметились в переписи онлайн в первый день

Более миллиона человек поучаствовали во Всероссийской переписи населения в первый день. Они заполнили анкету на портале госуслуг – такая функция доступна россиянам впервые, рассказали в Минцифры РФ.

«Онлайн-формат обеспечивает удобство пользователя, безопасность в период сложной эпидемиологической обстановки. Заполнить переписной лист в электронной форме смогут порядка 100 млн граждан, имеющих учетную запись на Госуслугах», – говорится в сообщении министерства.

Напомним, перепись населения стартовала 15 октября и продлится до 14 ноября. Отправить свои данные в онлайн-режиме можно до 8 ноября. Анкету можно заполнить в стационарном переписном пункте, у приходящего на дом переписчика или на портале госуслуг.

Москва, Наталья Рязанова

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