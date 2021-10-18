Пособие на ребенка в России вырастет в 2022 году

С февраля 2022 года максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличится до 31 282 рублей. Рост составит более полутора тысяч рублей по сравнению с нынешним – 29,6 тыс. рублей.

На увеличение сумм пособия из бюджета выделят 169,5 млрд рублей. Такие данные содержатся в заключении Счетной палаты на законопроект о бюджете Фонда социального страхования на 2022 год и на плановый период 2023-2024 годов. Документ опубликован на сайте ведомства.

С 1 февраля 2022 года также увеличится единовременное пособие при рождении ребенка до 19 981 рубля. Индексация составит 5,8%.

Как сообщал «Новый День», с 2022 года власти будут начислять россиянам пенсии и социальные выплаты автоматически в электронном виде. Это коснется пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам, а также единовременных выплат при рождении ребенка. Граждан не нужно будет собирать справки и подавать заявления.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 18.10.21

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