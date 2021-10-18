Стартовала бесплатная газификация участков россиян

Сегодня начали действовать новые правила подключения участков россиян к газораспределительным сетям. Постановление об этом опубликовано на сайте правительства РФ.

Согласно документу, бесплатная догазификация возможна только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Подвести газовую трубу до участка смогут граждане, которые планируют использовать голубое топливо для личных, семейных и домашних нужд. Программа не будет распространяться на тех, кто собирается подключить газ для коммерческих целей.

Заявку для проведения газа до участка можно подать в МФЦ, через портал госуслуг или на сайте газоснабжающей компании. Также необходимо приложить план расположения домовладения, топографическую карту, свидетельство о праве собственности, а в отдельных случаях – расчет часового расхода газа и копию документов о планировке территории.

Сроки подведения трубы к участку зависят от его удаленности от газораспределительной инфраструктуры.

Граждане могут заказать дополнительные услуги – подводку трубы непосредственно к дому и установку оборудования, однако это придется оплачивать самостоятельно. Ранее глава правительства России Михаил Мишустин потребовал жестко контролировать стоимость услуг при проведении социальной газификации.

Напомним, 11 июня этого года президент РФ Владимир Путин утвердил изменения в закон о газоснабжении в России, согласно которому газ до границ участка домовладения будут подводить без привлечения средств граждан. Подключение будет финансировать газораспределительная организация, выбранная оператором этой работы в регионе, за счет своей инвестиционной надбавки. Кроме того, оператор сможет привлекать средства через механизмы льготных кредитов и займов.

По информации кабмина, закон затронет более 3 млн домовладений. Проекты газификации России в ближайшую «пятилетку» обойдутся в 700-800 млрд рублей.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.10.21

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