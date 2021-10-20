Рейтинг главных страхов россиян: самую страшную фобию вызывает обязательная вакцинация

Россияне в третьем квартале 2021 года больше всего боялись обязательной вакцинации от коронавируса, новой волны пандемии и роста числа жестоких преступлений. Об этом сообщается в докладе «Национальный индекс тревожностей», подготовленного Компанией развития общественных связей (КРОС). Также жители РФ опасаются усиления ограничений в интернете. При этом у граждан нет никаких волнений из-за прошедших выборов, указывают авторы доклада.

Наивысший индекс тревожности соотечественников продемонстрировал страх перед обязательной вакцинацией от Covid-19. Поводом стали принимаемые в регионах меры по вакцинации и введению ограничительных мер для непривитых, указывается в докладе, пишет «Коммерсантъ». Надо отметить, что на данный момент только три российских региона – Ставропольский край, Ингушетия и Калмыкия – не ввели и не анонсировали обязательную вакцинацию от коронавируса.

«Тревожность в связи с вакцинацией вновь опережает опасения по поводу самого коронавируса», – отметил директор по аналитике КРОС Андрей Лебедев. Эксперт связал это с тем, что россияне «по-прежнему не доверяют вакцинам».

Фобия перед жестокими преступлениями у россиян обострилась после расстрела в Пермском университете 20 сентября и убийства школьниц в Кемеровской, Тюменской и Орловской областях.

В топ-10 страхов также вошли природные катаклизмы, отравления пищевыми продуктами, «экологический коллапс на российских курортах», рост цен и инфляция, а также телефонное и банковское мошенничество.

Как отмечают аналитики, в ходе исследования не было зафиксировано переживаний, связанных с недавними выборами в Госдуму и их итогами. Это может говорить о падении интереса россиян к политике, полагает Лебедев. «С другой стороны, люди начинают беспокоиться о политических вещах только тогда, когда это затрагивает их лично, о чем говорит тревожность из-за ограничений в интернете», – отметил эксперт.

«Национальный индекс тревожностей» рассчитывается ежеквартально и ранжирует страхи россиян на основе анализа новостей в СМИ и наиболее обсуждаемых тем в соцсетях. В первом квартале этого года население России больше всего опасалось роста цен на продукты питания, протестов, угрозы «революции и потрясений» из-за ареста и осуждения оппозиционера Алексея Навального. Во втором квартале, как и в третьем, на первый план вышли обязательная вакцинация от коронавируса и новая волна пандемии.

Москва, Наталья Петрова

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