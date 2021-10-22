В Пермском крае нерабочие дни начнутся с 25 октября

Власти Пермского края продлили режим нерабочих дней на одну неделю. Работники Прикамья уйдут на выходные с 25 октября, сообщили в пресс-службе главы региона.

«Нерабочие дни вводятся в Пермском крае с 25 октября по 7 ноября включительно. Работодатели должны определить перечень работников, которые нужны, чтобы в эти две недели органы и организации функционировали в нормальном режиме. Для остальных эти дни будут нерабочими», – рассказала замглавы администрации губернатора Мария Геворгян.

Чиновник допустила, что для непривитых жителей с 30 октября введут режим строгой самоизоляции, если эпидситуация в регионе не улучшится.

Ранее в регионе ввели строгую самоизоляцию для непривитых жителей старше 65 лет. Посещать заведения культуры и общепита, торговые и развлекательные центры пермяки смогут при предъявлении сертификата о вакцинации от коронавируса или его QR-кода.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал указ о нерабочих днях с 30 октября по 7 ноября в связи с высокой заболеваемостью Covid-19. Он посоветовал региональным властям применять режим нерабочих дней за пределами этих дат в соответствии в обстановкой в субъекте. В Москве выходные введут с 28 октября, в Самарской области – с 25 октября.

Пермь, Наталья Рязанова

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