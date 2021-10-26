Более половины россиян готовы бороться за экологию, но не знают как

Более половины (65%) опрошенных россиян понимают зависимость изменений климата от своего повседневного поведения. Две трети плохо представляют, как их действия помогут планете, и столько же восхищаются тем, кто предпринимает конкретные шаги.

Boston Consulting Group совместно с компанией BVA провела исследование методом опроса более 10 тыс. респондентов в десяти странах, передает «Интерфакс». В число участников опроса вошли жители Китая, Индии, России, Бразилии.

В мире 83% потребителей следят за тем, чтобы не навредить климату. Среди граждан Китая, Бразилии и Индии таких потребителей более 90%, в России – более 65%. При этом, 36% опрошенных россиян не знают, что делать ради уменьшения влияния на климат, 33% сомневаются, что их действия смогут помочь.

Две трети респондентов из РФ восхищаются теми, кто уже борется с влиянием на климат, и столько же с понимаем относятся к согражданам, которые бездействуют. Согласно отчету, главные препятствия для перехода к разумному потреблению в России: недостаток информации, неверие в собственные силы, отсутствие экологичных альтернатив, большие траты при изменении поведения.

Как сообщал «Новый День», Минфин России спрогнозировал катастрофическое падение спроса на нефть после соглашений о декарбонизации ради защиты климата. Правительство РФ также намерено до конца года согласовать и утвердить стратегию низкоуглеродного развития страны до 2030 года.

Напомним, россиянам посоветовали привыкать к высоким ценам на продукты питания из-за изменений климата и уменьшения площадей огородов. Также повлияют цены на упаковку и перевозку, которые будут расти на фоне заботы об экологии.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 26.10.21

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