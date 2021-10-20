Россиянам посоветовали привыкать к высоким ценам на продукты питания

Россиянам нужно привыкать к высоким ценам на продовольствие. Как передает корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил председатель Картофельного Союза Сергей Лупехин сегодня на пресс-конференции в Москве. По его словам, стоимость продуктов питания вряд ли уже опустится до прежних значений, а подорожать может еще больше.
Комментируя ситуацию на картофельном рынке, Лупехин обратил внимание на серьезные сложности, которые повлияли на повышение цен на продукцию. «Был сложный сезон в этом году – и по климату, и по трудовым мигрантам, нарушение логистических цепочек. Стоимость услуг резко выросла. По климату – на три недели позже вхождение в посевную кампанию, засушливое лето и дождливая осень, которая мешает убрать то, что выросло в полях», – пояснил он.
Глава Союза также отметил снижение объемов выращивания картофеля в личных подсобных хозяйствах, что также сказывается на ценах. «Еще в советское время порядка 80% всего объема картофеля выращивалось у частников. Сейчас за 20 лет на 20 миллионов тонн уменьшилось производства картофеля. Это частники, которые его не вырастили и побегут в магазин, увеличат спрос на товарный картофель. Растет переработка – фри, чипсы, картофельный крахмал, хлопья. Поэтому аномально в сентябре, когда цены должны падать вниз, они резко пошли вверх», – констатировал он.
При этом Лупехин считает, что ситуацию не исправит увеличение импорта – «он дешевле не будет». «Импорт только разгонит цены наверх и помешает крестьянам, которые вырастили с таким трудом урожай картофеля реализовать его в торговых сетях», – уточнил он.
Как сказал глава Союза, в будущем цены не опустятся, и это общемировая тенденция. «Буквально вчера встречали делегацию фермеров из Голландии. Естественно, интересовались ценами на молочную продукцию у них. Про тенденции будущего они сказали, цены вниз уже не пойдут. То есть, мир должен привыкать к тому, что цены на продовольствие будут высокие. Скорее всего, подобная тенденция будет наблюдаться во всем мире», – пояснил он.
«Не надо бояться высоких цен, надо бояться отсутствия средств на приобретение продуктов питания. Поэтому задача государства увеличивать доходы населения, чтобы они могли по высоким ценам покупать», – заключил Лупехин.
По данным Росстата, в сентябре годовая инфляция в стране достигла максимума с июня 2016 г. – 7,4%, причем продовольственные товары подорожали на 9,21%. По оценкам независимых экономистов, рост цен на продовольствие в реальности гораздо выше.
Москва, Мария Соколова
Москва. Другие новости 20.10.21
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