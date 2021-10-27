Мнение россиян об экологии родного края разделилось поровну

Почти половина (49%) опрошенных россиян уверена в благоприятной экологической обстановке своего места жительства. Столько же респондентов считают, что живут в месте с плохой экологией, следует из исследования аналитического центра НАФИ. 2% не смогли ответить на вопрос.

Больше других в чистоте окружающей среды уверены жители Южного федерального округа (63%). 38% довольных экологией респондентов главными факторами благоприятной среды считают озеленение и сокращение вырубки деревьев. Еще 36% – чистый воздух, 34% – чистую воду и водоемы.

Неблагополучной экологическую ситуацию в своем населенном пункте называли жители Урала, Сибири и Дальнего Востока (61-67%). Чаще всего опрошенные жаловались на мусор (58%), грязный воздух (55%) и слив отходов в водоемы (45%).

Опрос проведен в сентябре 2021 года среди 1600 человек старше 18 лет в 53 регионах России. Статистическая погрешность данных не превышает 3,4%.

Напомним, более половины (65%) опрошенных россиян понимают зависимость изменений климата от своего повседневного поведения.

При этом, 36% опрошенных не знают, что делать ради уменьшения влияния на климат, 33% сомневаются, что их действия смогут помочь.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.10.21

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