Матвиенко предложила сделать отдельный канал для скандальных телешоу

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала ограничить доступ к скандальным телешоу. Подобные программы она призвала перенести на отдельный канал, который зрители не смогут включить случайно.

При этом, спикер Совфеда заявила, что она против цензуры, но в обществе должна существовать нравственная цензура. И эту точку зрения разделяют родительское сообщество, учителя, врачи. Матвиенко напомнила о поправках в Конституцию о ценности семьи и детей и отметила, что многие программы находятся в «разрыве» с данной политикой.

«Включаешь телевизор – там очередные тесты ДНК, драки, за волосы друг друга таскают, грубость, оскорбления – ужас! Я уж не говорю о жестокости. Надо специальные каналы, кто этим интересуется – пожалуйста, есть доступ», – цитирует политика «Интерфакс».

Валентина Матвиенко признала, что проблему не решить в один день, но призвала задуматься над этим. И призвала женщин-журналистов объединиться для создания «нравственного кодекса в журналистике, на телевидении и так далее».

«Нельзя здесь топором, но надо подумать, чтобы у нас в обществе не было разрыва. Не цензурируя, не запрещая, но и не позволяя такие вещи. Это невозможно», – добавила спикер.

Ранее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин призвал «вытаскивать» детей из соцсетей и компьютерных игр, которые размывают нравственные ценности. По его мнению, у подростков недостаточен уровень культуры, поэтому они легко поддаются влиянию интернета и телевидения, блогеров.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.10.21

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