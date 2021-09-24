Бастрыкин призвал вытаскивать детей из интернета, который культивирует насилие

Основная причина нападений молодых людей на школы и вузы – в недостатке воспитания, считает председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Детей нужно «вытаскивать» из соцсетей и компьютерных игр, которые размывают нравственные ценности.

По его мнению, у подростков недостаточен уровень культуры. Поэтому они легко поддаются влиянию интернет-ресурсов, ориентированных на материальные ценности. Поэтому попадают под обаяние популярности блогеров, которые ради заработка готовы в кадре издеваться над людьми и совершать противоправные поступки.

«Интернет, телевидение, социальные сети стали таким источником воспитания, который культивирует насилие, равнодушие к проблемам сверстников, безнравственность. Детей надо вытаскивать из интернета, а не погружать их туда за бюджетные деньги», – сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Глава СКР отметил, что Минкульт, Минобрнауки и Минпросвещения не идут навстречу правоохранителям в подобных вопросах. Так, на бюджетные деньги создаются спектакли и фильмы, главными героями в которых становятся те, «кто недавно открывал стрельбу в школе».

«И какие ценности могут сформироваться у подростков, которые смотрят все это? Ответ очевиден… Мы видим ситуацию, при которой не может идти и речи о формировании здоровой психики и общепринятых норм поведения», – добавил Бастрыкин.

Напомним, 20 сентября первокурсник университета в Перми пришел в учебный корпус с оружием и устроил стрельбу. Шесть человек погибли на месте, 24 пострадали. Злоумышленника удалось задержать, но он был ранен и находится в больнице.

Москва, Сентябрь, Наталья Рязанова

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