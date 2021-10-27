МГУ занял 38-е место в глобальном рейтинге университетов

Московский государственный университет имени Ломоносова занял 38-е место в глобальном репутационном рейтинге вузов World Reputation Rankings. Это говорит о признании деятельности МГУ на международном уровне, сообщила пресс-служба университета.

Международное агентство Times Higher Education составляет рейтинг по итогам закрытого опроса крупнейших представителей глобального научно-образовательного сообщества, всемирно признанных специалистов.

«Высокие позиции МГУ в рейтинге, его вхождение в топ-40 ведущих вузов мира является признанием его активной международной деятельности как на академическом, образовательном, так и межгосударственном уровне», – говорится в сообщении.

В вузе отметили, что центры МГУ открыты на Кубе, в Китае, Словении, Иране, Ливане, Италии, также работают филиалы в Азербайджане, Армении, Казахстане, Узбекистане, Таджикистане. В совместном российско-китайском Университете МГУ-ППИ в Шэньчжэне студенты начинают уже третий учебный год.

Как сообщал «Новый День», в доковидном 2019 году в список World University Rankings 2020 компания Quacquarelli Symonds включила 25 российских вузов. Московский государственный университет занял 84-е место, поднявшись на шесть позиций по сравнению с 2018 годом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 27.10.21

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