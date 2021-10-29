Электронные дубликаты почти 20 документов будут доступны россиянам в 2022 году

Россияне смогут оформить 19 видов документов в электронной форме в 2022 году. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил список таких документов и порядок их оформления, сообщила пресс-служба российского правительства.

С 1 июля 2022 года россияне смогут обратиться в МФЦ и получить электронный дубликат военного билета или свидетельства об усыновлении. Также в перечень вошли удостоверения и документы о праве на получение соцподдержки, документы об образовании и квалификации, сведения о доходах, медицинские справки и судебные решения.

В электронном виде можно будет получить выданные за границей документы об инвалидности и свидетельства ЗАГС, а также их нотариально заверенные переводы на русский язык.

«Сотрудник отсканирует документ, заверит электронной цифровой подписью. В течение часа электронный дубликат появится в личном кабинете гражданина на портале госуслуг. Дубликаты документов и сведения об их создании будут бессрочно храниться в личном кабинете», – пояснили в правительстве.

Напомним, жители трех регионов России в 2022 году смогут получить электронные паспорта гражданина РФ. документ можно будет использовать в двух видах: как смарт-карту и приложение с QR-кодом.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 29.10.21

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