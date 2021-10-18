Электронные паспорта станут доступны в трех регионах РФ в 2022 году

Выдача электронных паспортов гражданина РФ стартует в трех регионах в 2022 году. Россияне смогут использовать документ в двух видах, заявил глава Минцифры РФ Максут Шадаев.

Специалисты разработали две формы электронного паспорта: смарт-карту и приложение с QR-кодом. Обе можно будет использовать равноценно, обе будут давать доступ к данным гражданина.

«Я очень надеюсь, что до конца следующего года в трех субъектах РФ мы сможем уже начать выдавать новый паспорт в этих двух видах, взаимосвязанных между собой», – цитирует министра ТАСС.

В конце прошлого года МВД анонсировало эксперимент по внедрению цифровых паспортов в конце 2021 года для москвичей. Гражданам планировалось выдавать пластиковую карточку с электронным носителем информации. Кроме того, основные данные электронного паспорта возможно будет считать с помощью мобильного приложения.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 16.10.21

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