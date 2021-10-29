Красноярский чиновник оштрафован за «плаксивый сброд»

Суд оценил в пять тысяч рублей публичное оскорбление красноярцев советником главы администрации губернатора Андреем Агафоновым. На такую сумму чиновника оштрафовали после скандала в соцсетях.

«Мировым судьей Агафонов признан виновным в оскорблении и привлечен к ответственности в виде штрафа в размере пяти тысяч рублей», – рассказал источник в силовых структурах РИА «Новости».

Напомним, Агафонов резко высказался в соцсети в августе. Фигурист Алексей Ягудин написал, что не заметил в Красноярске запаха гари от лесных пожаров. Местные жители с ним не согласились, а некоторые откровенно возмутились. В ответ на подобные комментарии Андрей Агафонов назвал красноярцев «плаксивым сбродом» и «истеричками».

Сибиряки обратились в прокуратуру, которая в результате проверки нашла в поведении чиновника административное правонарушение: публичное оскорбление с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не только чиновники иногда не стесняются в выражениях. Так, главный врач детской больницы в Иркутске Владимир Новожилов в прямом эфире в соцсети рассказал о перегрузке системы здравоохранения. И сообщил, что непривитые пациенты занимают места в больницах, пока вакцинированные не могут получить плановую медпомощь из-за выделения коек под ковидарии. «Если вы не привились и заболели, тогда не звоните на скорую, помирайте дома», – предложил медик. Но позже извинился.

Красноярск, Наталья Рязанова

Красноярск. Другие новости 29.10.21

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