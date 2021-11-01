Минтруду предложили возить привитых от Covid-19 в автобусах за полцены

Депутат Госдумы Василий Власов предложил брать с вакцинированных пассажиров половину платы за проезд в общественном транспорте. Парламентарий направил письмо главе Минтруда Антону Котякову.

Власти ряда регионов отменили работу общественного транспорта на время нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября для снижения рисков заражения коронавирусом. На фоне поисках новых стимулов к вакцинации для россиян депутат Власов высказался за введение скидки на проезд для вакцинированных.

Политик уверен, что такая мера поможет десяткам миллионов граждан принять решение в пользу прививки. А также снизит риски распространения Covid-19 в общественном транспорте.

«Прошу оценить возможность предоставления гражданам 50%-ной скидки на проездные билеты в общественном транспорте, которой они смогут пользоваться в течение шести месяцев после прохождения процедуры вакцинации», – цитирует письмо депутата RT.

Василий Власов уже предлагал материальные меры стимулирования к вакцинации. В июле он направил в Минтруда письмо с призывом платить пенсионерам за сделанную прививку от коронавируса. По его мнению, единовременное пособие в 10 тыс. рублей станет поддержкой пожилым гражданам и подтолкнет их сделать прививку.

По данным портала Gogov.ru, на 1 ноября в России полностью привились 47,62 млн человек, то есть 32,6% всего населения страны. Хотя бы одну дозу вакцины получили 55,57 млн россиян, что составляет 38,0% населения.

Москва, Наталья Рязанова

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