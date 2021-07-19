В Госдуме предложили ввести пособие для привитых пенсионеров

Депутат Госдумы Василий Власов предложил платить пенсионерам за сделанную прививку от коронавируса. Он считает, что федеральное пособие станет значительным стимулом для пожилых россиян, чтобы пройти вакцинацию.

Василий Власов отметил, что в ряде регионов принимаются подобные меры, но этот вопрос лучше решить централизованно. Он обратился с инициативой к главе Минтруда Антону Котякову.

«Прошу вас оценить целесообразность введения федерального единовременного пособия в размере 10 тыс. рублей для получающих пенсию по старости граждан за прохождение процедуры вакцинации от Covid-19», – цитирует письмо RT.

Как сообщал «Новый День», власти Курской области ввели единовременную выплату в 3 тыс. рублей для жителей старше 65 лет за вакцинацию. Деньги получат граждане, получившие первый компонент после 1 сентября 2020 года и получат второй до 30 ноября 2021 года.

В Магаданской области пенсионеры и люди из группы риска получают по 1 тыс. рублей за вакцинацию от коронавируса. А на Чукотке жителям старше 60 лет выплачивают по 2 тыс. рублей после прививки от коронавируса.

Москва, Наталья Рязанова

Москва. Другие новости 19.07.21

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