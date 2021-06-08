Курским пенсионерам заплатят по 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса

Власти Курской области решили простимулировать пенсионеров сделать прививку от коронавируса. Жители в возрасте от 65 лет и старше за вакцинацию получат единовременную выплату в 3 тыс. рублей, сообщается на сайте областной администрации.

Деньги выплатят людям, постоянно проживающие на территории региона, которые привились первым компонентом с 1 сентября 2020 года и привьются до 30 ноября 2021 года.

Списки вакцинированных сформирует областной клинический кожвендиспансер. Выплату будет осуществлять региональный комитет социального обеспечения, материнства и детства. Деньги станут начислять на счет, куда гражданам поступает пенсия.

Всего в Курской области насчитывается свыше 197 тыс. человек в возрасте 65 лет и старше.

По информации региональных властей, на данный момент полностью завершили вакцинацию 121 тыс. 570 жителей Курской области. Для формирования коллективного иммунитета в регионе необходимо привить более 534 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что власти Чукотки и Магаданской области заплатят пенсионерам за прививки от коронавируса. А пожилым жителям Хабаровска накануне Пасхи выдавали десяток яиц бесплатно за вакцинацию.

Курск, Наталья Петрова

Курск. Другие новости 08.06.21

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