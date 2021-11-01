В России задумали брать образцы ДНК у всех трудовых мигрантов

В России необходимо ввести геномную регистрацию всех прибывающих из ближнего зарубежья трудовых мигрантов. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По его словам, в последнее время в России отмечается рост правонарушений со стороны трудовых мигрантов. «С их участием происходят грубые нарушения общественного порядка, массовые драки», – сказал Бастрыкин в интервью «Интерфаксу».

Также, отметил глава ведомства, растет доля особо опасных преступлений, совершаемых мигрантами: «экстремизма – на 33%, терроризма – на 26%, убийств – на 8%, изнасилований – на 5%».

В целом, по словам Бастрыкина, за первую половину прошлого года в России расследовали более 17 тысяч преступлений, совершенных иностранцами, а за первое полугодие 2021 года – почти 19 тысяч.

Глава СК РФ связал рост преступности среди трудовых мигрантов с плохой организацией работодателями их социально-бытовых условий и «отсутствием должной профилактики правонарушений». Прибывающих в Россию иностранцев «необходимо информировать об ответственности и последствиях совершения тех или иных противоправных деяний», – подчеркнул он.

Бастрыкин также предложил кодифицировать миграционное законодательство, прописав в новом законе «все формы миграции, а также нормы, связанные с регистрацией иностранцев, с выдачей квот на занятие трудовой деятельностью, а также четко определить порядок учета мигрантов, их дактилоскопирования и другие виды контроля». В настоящее время, отметил Бастрыкин, процессы миграции регулируют сотни нормативных актов, и эта база «довольно запутанная».

«Такие меры… ужесточат контроль над миграционными процессами, позволят поставить дополнительный барьер проникновению на наш рынок труда криминальных элементов, а правоохранительным органам – более успешно раскрывать совершенные ими преступления», – считает глава СКР.

По федеральному закону «О государственной геномной регистрации в Российской Федерации», обязательной геномной регистрации в России подлежат осужденные за совершение тяжких или особо тяжких преступлений, а также всех категорий преступлений против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Также образцы ДНК берут у неопознанных трупов.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 01.11.21

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