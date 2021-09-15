«У людей накипело»: Россию могут захлестнуть бунты против мигрантов

Нынешняя миграционная политика в России может привести к росту протестных митингов коренных жителей против приезжих. Об этом в интервью РИА «Новый День» заявил известный политик, бывший лидер запрещенных в РФ организаций русских националистов Дмитрий Демушкин, комментируя события в Подмосковье, где местные жители взбунтовались против мигрантов после убийства пенсионерки.

«Очевидно, ситуация тяжелая и миграционная политика сегодня полностью неправильная. Я понимаю, вижу коррупционную составляющую в этом. Миллионы социально неадаптированных групп граждан, когда вы завозите в Россию, понятно, что возникают конфликты, изнасилования. У нас более 80% изнасилований эти приезжие совершают, те же убийства, грабежи, разбои… Конечно, едут к нам не лучшие представители, и межнациональные конфликты из-за этого возникают», – пояснил он.

Как считает Демушкин, митинги, подобные недавним в Подмосковье после убийства пенсионерки, могут участиться. «Ведь дело не только в убийстве пенсионерки под Сергиевым Посадом, а то, что у людей накипело уже…. к девочкам пристают малолетним, школьницам… Накипела эта ситуация, которая приводила, и в Бирюлево к волнениям, и в Кондопоге в свое время были волнения, и они будут все чаще», – считает он.

«Конечно же надо миграционную политику выстраивать более грамотно, а не завозить сюда миллионы мигрантов. Вот, вице-премьер Марат Хуснуллин еще пять миллионов просит мигрантов для строительного сектора, хотя у нас даже официальные цифры в миллион человек расходятся. По официальным данным подсчитать их не могут – данные разных ведомств расходятся почти в миллион», – констатировал он.

При этом политик обратил внимание на количество безработных в России. «Росстат дает нам 7 миллионов своих безработных, коренных. Так почему их никто задействовать не пытается? Почему мы занимаемся ввозом этой так называемой дешевой рабсилы, хотя она не дешевая? Средний мигрант, это опубликованные данные, отправляет 48 тысяч рублей домой, не считая того, что он здесь потратил. А у нас медианная зарплата 33 тысячи по России. Поэтому это давно уже не дешевая рабочая сила. Это давно уже дорогая рабочая сила, которая нам очень дорого обходится», – заключил Демушкин.

Ранее сообщалось, что тело 67-летней женщины с признаками насильственной смерти обнаружили в лесу, неподалеку от поселка Бужаниново под Сергиевым Посадом. По «горячим следам» были задержаны подозреваемые в совершении преступления. Ими оказались двое граждан Таджикистана, которые жили и работали на стройке частного дома. Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 105 УК РФ и п. «а» ч. 2 ст. 131 УК РФ (убийство и изнасилование).

Преступление вызвало большой общественный резонанс. Местные жители на стихийном митинге потребовали закрыть общежитие для мигрантов.

Москва, Мария Соколова

Москва. Другие новости 15.09.21

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